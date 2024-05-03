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09:05 03.05.2024

Двоє загиблих, ще четверо поранених на Донеччині за минулий день через обстріли

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Двоє загиблих, ще четверо поранених на Донеччині за минулий день через обстріли

За минулий день, 2 травня, через російські обстріли загинули 2 жителі Донецької області, ще 4 дістали поранення, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін у телеграм-каналі в п'ятницю вранці.

"За 2 травня росіяни вбили 2 жителів Донецької області - у Мемрику. Ще 4 людини в області за добу дістали поранення", - наголосив він.

Як повідомлялося напередодні, внаслідок російського обстрілу Мемрика Новогродівської громади Донецької області двоє людей загинули, ще двоє поранені. "Серед загиблих - 12-річна дитина. Двох поранених доправлено до лікарні", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

Станом на 08.00 п'ятниці, за даними ОВА, від початку повномасштабного вторгнення РФ в області загинуло 1947 мешканців, 4862 - поранено.

Загальну кількість жертв росіян на Донеччині подано без урахування Маріуполя і Волновахи.

Теги: #донецька #обстріли

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