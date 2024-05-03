Окупанти за добу 349 разів ударили по Запорізькій області, є руйнування
Російські окупанти за минулу добу 349 разів ударили по населених пунктах Запорізької області, є руйнування житла, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у п'ятницю вранці.
"Протягом доби окупанти 349 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", - написав він у своєму телеграм-каналі.
За даними ОВА, ворог завдав авіаційного удару по Новоандріївці.
144 БПЛА різної модифікації атакували Комишуваху, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку.
11 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку і Роботине.
193 артобстріли завдано по території Оріхового, Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного і Малинівки.
За словами Федорова, надійшло 17 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.