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07:12 03.05.2024

Окупанти за добу 349 разів ударили по Запорізькій області, є руйнування

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Окупанти за добу 349 разів ударили по Запорізькій області, є руйнування

Російські окупанти за минулу добу 349 разів ударили по населених пунктах Запорізької області, є руйнування житла, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров у п'ятницю вранці.

"Протягом доби окупанти 349 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", - написав він у своєму телеграм-каналі.

За даними ОВА, ворог завдав авіаційного удару по Новоандріївці.

144 БПЛА різної модифікації атакували Комишуваху, Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку і Новоандріївку.

11 обстрілів РСЗВ накрили Малу Токмачку і Роботине.

193 артобстріли завдано по території Оріхового, Гуляйполя, Новоандріївки, Малої Токмачки, Роботиного, Левадного і Малинівки.

За словами Федорова, надійшло 17 повідомлень про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

 

 

 

Теги: #обстріли #запорізька

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