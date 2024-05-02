Події

21:19 02.05.2024

Представники української культури важливі в поширенні у світі ідеї підтримки Глобального саміту миру

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Представники української культури важливі в поширенні у світі ідеї підтримки Глобального саміту миру

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак зустрівся з керівниками національних закладів культури, представниками театральної галузі, артистами, співаками, музикантами, художниками та істориками.

"Він подякував за чітку позицію, підтримку України й зусилля для наближення нашої перемоги. Андрій Єрмак розповів учасникам зустрічі про роботу Президента і його команди. Зокрема, про запропоновану Володимиром Зеленським Формулу миру, підготовку до Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії, та укладення безпекових угод із країнами-партнерами", - повідомляє пресслужба Офісу президента.

Єрмак наголосив, що важливо залучити до участі в Саміті миру якомога більшу кількість країн, щоб разом напрацювати план досягнення справедливого миру для України та притягнення держави-агресорки РФ до відповідальності за скоєні злочини.

"Якщо світ вважає, що міжнародне право – це не просто красиве слово, ми хочемо, щоб усе це відбувалося відкрито, публічно. Тому що якщо світ не зупинить це зло рішуче й аргументовано сьогодні, то завтра воно може проявити себе в будь-якому куточку планети", - зазначив він.

За його словами, запрошення лідерам країн з усіх континентів і представникам міжнародних організацій уже надіслали. Він наголосив, що важливо, щоб представники мистецтва поширювали ідею підтримки участі країн у Глобальному саміті миру.

"В усіх вас є певні можливості: ви гастролюєте, виступаєте. Говорити, залучати – ніщо не буде зайвим для того, щоб для всього світу було неможливо не бути у Швейцарії. Це покаже нашу силу. Це покаже, що весь світ з Україною. І це дасть нам змогу справді вийти з рішенням. Лише спільним тиском світової спільноти та лідерів можна зупинити агресора", - резюмував Єрмак.

 

 

Теги: #культура #підтримка

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