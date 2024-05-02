Події

20:45 02.05.2024

У результаті обстрілу Мемрика Донецької області загинуло двоє людей, зокрема дитина

1 хв читати
У результаті обстрілу Мемрика Донецької області загинуло двоє людей, зокрема дитина
Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Унаслідок російського обстрілу Мемрика Новогродівської громади Донецької області двоє людей загинули, ще двоє поранені, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Серед загиблих - 12-річна дитина. Двох поранених доставили в лікарню", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

Він зазначив, що росіяни обстріляли Мемрик із "Градів". За попередньою інформацією, пошкоджено сім приватних будинків.

 

 

 

Теги: #загиблі #обстріл #донецька

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:02 02.05.2024
Кількість постраждалих у Дергачах зросла до 9 осіб

Кількість постраждалих у Дергачах зросла до 9 осіб

18:49 02.05.2024
Росіяни продовжили обстрілювати Нікопольський район, пошкоджено житлові будинки й лінію електропередач

Росіяни продовжили обстрілювати Нікопольський район, пошкоджено житлові будинки й лінію електропередач

15:55 02.05.2024
Унаслідок ворожого обстрілу в Херсоні пошкоджено магазин і освітній заклад

Унаслідок ворожого обстрілу в Херсоні пошкоджено магазин і освітній заклад

08:25 02.05.2024
Унаслідок ворожого обстрілу Гірника на Донеччині загинули двоє цивільних і поранені шестеро

Унаслідок ворожого обстрілу Гірника на Донеччині загинули двоє цивільних і поранені шестеро

21:13 01.05.2024
До 13 людей зросла кількість постраждалих у результаті обстрілу Золочева

До 13 людей зросла кількість постраждалих у результаті обстрілу Золочева

20:01 01.05.2024
В Очеретиному залишаються 198 мирних громадян, у м. Часів Яр - 682 людини

В Очеретиному залишаються 198 мирних громадян, у м. Часів Яр - 682 людини

19:09 01.05.2024
Унаслідок обстрілів у Нікополі пошкоджено медзаклад і два інфраструктурні об'єкти - голова ОВА

Унаслідок обстрілів у Нікополі пошкоджено медзаклад і два інфраструктурні об'єкти - голова ОВА

19:05 01.05.2024
Окупанти обстріляли село під Харковом, загинула літня жінка - прокуратура

Окупанти обстріляли село під Харковом, загинула літня жінка - прокуратура

17:20 01.05.2024
Окупанти обстріляли село на Харківщині, загинула мирна жителька - Синєгубов

Окупанти обстріляли село на Харківщині, загинула мирна жителька - Синєгубов

17:10 01.05.2024
Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Золочева Харківської області зросла до восьми осіб - МВС

Кількість постраждалих унаслідок обстрілу Золочева Харківської області зросла до восьми осіб - МВС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Саміт миру стане першим реальним шансом розпочати відновлення справедливого миру

Макрон підтвердив, що не виключає відправлення сухопутних військ в Україну

Окупанти вдарили по Дергачах, постраждали 4 дитини - ОВА

Ворог не прорвався до каналу Сіверський Донець - Донбас, ситуація в районі Часового Яру контрольована, другу лінію оборони укріплено - ОСУВ "Хортиця"

Україна не має реалістичного плану "Б" у короткостроковій перспективі без допомоги США - Стефанішина

ОСТАННЄ

У Запоріжжі затримано адвоката за підозрою у збуті наркотичних засобів у місця позбавлення волі

Кулеба обговорив із Сікорським позитивну динаміку в українсько-польських відносинах

У Запорізькій області чиновникам Держспоживслужби, які організували побори місцевих фермерів, загрожує до 10 років в'язниці

В окупованому Бердянську ввечері прогримів вибух і почалася пожежа

Представники української культури важливі в поширенні у світі ідеї підтримки Глобального саміту миру

Житель села на Харківщині загинув унаслідок ворожого обстрілу - прокуратура

НАТО виступило із заявою, засудивши гібридну діяльність РФ і запевнивши, що це не завадить і далі підтримувати Україну

Саміт миру стане першим реальним шансом розпочати відновлення справедливого миру

Ворожий комплекс спостереження "Муром-М" вразили ударні БПЛА в селищі Бєлгородської області

Окупанти за добу завдали два ракетних і 58 авіаударів по Україні, обстріляли понад 120 населених пунктів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА