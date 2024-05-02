У результаті обстрілу Мемрика Донецької області загинуло двоє людей, зокрема дитина

Фото: https://www.facebook.com/vadym.filashkin/

Унаслідок російського обстрілу Мемрика Новогродівської громади Донецької області двоє людей загинули, ще двоє поранені, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Серед загиблих - 12-річна дитина. Двох поранених доставили в лікарню", - написав Філашкін у телеграм-каналі.

Він зазначив, що росіяни обстріляли Мемрик із "Градів". За попередньою інформацією, пошкоджено сім приватних будинків.