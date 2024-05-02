У результаті обстрілу Мемрика Донецької області загинуло двоє людей, зокрема дитина
Унаслідок російського обстрілу Мемрика Новогродівської громади Донецької області двоє людей загинули, ще двоє поранені, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
"Серед загиблих - 12-річна дитина. Двох поранених доставили в лікарню", - написав Філашкін у телеграм-каналі.
Він зазначив, що росіяни обстріляли Мемрик із "Градів". За попередньою інформацією, пошкоджено сім приватних будинків.