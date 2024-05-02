Події

15:31 02.05.2024

У Києві затримали псевдобізнесменів, які за фальшивими документами хотіли отримати в банку кредит на 25 млн грн

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Правоохоронці затримали в Києві зловмисників, які під виглядом бізнесменів аграрного сектору за підробленими документами мали намір отримати в банку кредит у 25 млн грн, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва Голосіївської окружної прокуратури викрито та повідомлено про підозру трьом особам за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах (ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 190 КК України)", - йдеться в повідомленні відомства в четвер.

За інформацією прокуратури, підозрювані видавали себе за успішних агробізнесменів з метою отримання кредитів.

"Для цього вони підшукали товариство, одним із видів господарської діяльності якого було вирощування зернових культур. Далі підозрювані звернулися до банку, надавши підроблені документи фінансової звітності товариства, договори оренди приміщень, інші документи, що видавали їх за надійних позичальників", - зазначається в повідомленні.

В Офісі генпрокурора уточнюють, що на засіданні кредитного комітету "агробізнесмени" представили товариство як успішний агропромисловий бізнес і отримали кредит на 4 млн грн. Вони не мали наміру його повертати та розпорядилися ним на власний розсуд.

Згодом, за інформацією прокуратури, підозрювані знову звернулися до банку по кредит і отримали погодження вже на 25 млн грн.

"Утім, псевдобізнесменам ошукати банк не дали правоохоронці, затримавши їх на гарячому", - зазначається в повідомленні.

Фігурантам обрано запобіжні заходи.

Теги: #затримання #шахраї

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