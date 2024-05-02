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15:26 02.05.2024

У Брюсселі відбудеться Форум ЄС-Україна з питань оборонної промисловості

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У Брюсселі відбудеться Форум ЄС-Україна з питань оборонної промисловості

Європейський Союз проведе перший в історії двосторонніх відносин із Києвом Форум ЄС-Україна з питань оборонної промисловості.

Як повідомляє в четвер пресслужба Зовнішньої дипломатичної служби, захід відбудеться в понеділок, 6 травня. "Метою форуму є зміцнення співпраці між європейською та українською оборонною промисловістю та допомога Україні в отриманні можливостей у пріоритетних галузях, яких Україна потребує найбільше, - протиповітряна оборона, боєприпаси, ракети та безпілотники. Форум оборонної промисловості ЄС-Україна є першим конкретним кроком у реалізації Європейської оборонно-промислової стратегії та важливою частиною ширшої підтримки ЄС України в її боротьбі за суверенітет, свободу і незалежність проти агресивної війни Росії", - йдеться у пресрелізі.

Зазначається, що в заході візьмуть участь понад 350 представників інституцій ЄС, урядів, європейської та української оборонної промисловості, галузевих асоціацій, ключових країн-партнерів та організацій з метою зміцнення оборонно-промислового співробітництва між ЄС та Україною. Форум організовано за підтримки Бельгійського головування в Раді ЄС та Європейської асоціації аерокосмічної, охоронної та оборонної промисловості.

ЄС буде представлений високим представником з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозепом Боррелем і комісаром Тьєррі Бретоном. Від Бельгії участь візьме міністр оборони Людивін Дедондер, від України - міністр стратегічних галузей України Олександр Камишін.

Теги: #україна #єс #саміт

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