Події

12:27 02.05.2024

Україна розглядає механізм ленд-лізу як запобіжник проти політичної дестабілізації серед союзників - Стефанішина

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Україна розглядає механізм ленд-лізу як запобіжник проти політичної дестабілізації серед союзників - Стефанішина

Віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявляє, що Україна розглядає механізм ленд-лізу як запобіжник проти політичної дестабілізації серед союзників.

"Це один з елементів, який ми маємо брати до уваги. Це елемент, який стосується саме запобіжника проти політичної дестабілізації серед тих чи інших союзників. Ленд-ліз - це інструмент, який дає можливість забезпечити безперервність військової допомоги на певних умовах. Ми розглядаємо це як один із напрямів, над якими ми працюватимемо", - сказала Стефанішина на Business Breakfast від видання Forbes Ukraine у четвер, відповідаючи на запитання, чи необхідно звертатися до ідеї ленд-лізу.

За її словами, конкретну позицію в цьому питанні може бути представлено на саміті НАТО у Вашингтоні.

Теги: #стефанішина #лендліз

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