Події

11:44 02.05.2024

Російський ракетний удар по Одесі знищив посилки на "Новій пошті" на 3 млн грн

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Російський ракетний удар по Одесі знищив посилки на "Новій пошті" на 3 млн грн
Фото: Нова пошта

Нічний російський ракетний удар по депо і вантажному відділенню "Нової пошти" в Одесі знищив 904 відправлення вартістю 3 млн грн, повідомила пресслужба компанії в четвер.

"Цю вартість "Нова пошта" повністю компенсує клієнтам, попри форс-мажорні обставини, які призвели до знищення відправлень", - пояснюють у релізі.

Зазначається, що загальна вага знищених посилок і вантажів - понад 15 тонн.

У "Новій пошті" повідомили, що клієнти можуть отримати відправлення, які під час удару перебували в дорозі, у відділенні №3 м. Одеси.

Як повідомлялося, російський ракетний обстріл було здійснено по депо-1 і вантажному відділенню "Нової пошти" №4 в Одесі. Водночас усі 18 співробітників, які перебували на зміні, не постраждали.

Раніше з посиланням на голову Одеської ОДА Олега Кіпера також повідомлялося, що до 14 зросла кількість поранених унаслідок ракетного обстрілу Одеси.

Теги: #одеса #нова_пошта #збитки #посилки

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