В Україні презентували проєкт для підлітків для розвитку м'яких навичок і подолання освітніх втрат "ПОВІР"

В Україні презентували новий проєкт для підлітків для розвитку м'яких навичок і подолання освітніх втрат "ПОВІР", повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Для розвитку м’яких навичок і подолання освітніх втрат експерти презентували платформу "ПОВІР". Її створено для підтримки учнівства, що зіткнулося з викликами в навчанні. На платформі діти зможуть "підтягнути" математику, українську та англійську мови в гейміфікованому форматі", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що результати міжнародного дослідження засвідчили, що в молодших школярів краще розвинені деякі навички, наприклад мотивація та оптимізм, а в старшокласників більше проявляються толерантність і допитливість.

Згідно з повідомленням, апробація "ПОВІР" триватиме до кінця 2024 року й охопить 2 тис. дітей.

"Досвід дитини на платформі - гейміфікований. Учні й учениці встановлюють рекорди, долаючи виклики, за що отримують відзнаки та накопичують віркоїни (валюту "ПОВІР"), щоб потім обміняти їх на брендовані подарунки або задонатити тим, хто потребує підтримки під час війни. Модель навчання поєднує "спринти" й "марафони" - два формати роботи учнівства з тренерами і тренерками з предметів, які спираються на коротко- і довготривалу мотивацію", - розповіли в Міносвіти.

Освітня платформа "ПОВІР" реалізується Українським інститутом розвитку освіти, ГО "ЕдКемп Україна", ГО "Смарт освіта" у співпраці з Організацією економічного співробітництва та розвитку та за запитом Комітету Верховної Ради з питань науки, освіти та інновацій, Консультативної ради з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти при президентові України, Міносвіти, платформи "Всеукраїнська школа онлайн".