Події

10:25 02.05.2024

В Україні презентували проєкт для підлітків для розвитку м'яких навичок і подолання освітніх втрат "ПОВІР"

2 хв читати
В Україні презентували проєкт для підлітків для розвитку м'яких навичок і подолання освітніх втрат "ПОВІР"

В Україні презентували новий проєкт для підлітків для розвитку м'яких навичок і подолання освітніх втрат "ПОВІР", повідомляє Міністерство освіти і науки.

"Для розвитку м’яких навичок і подолання освітніх втрат експерти презентували платформу "ПОВІР". Її створено для підтримки учнівства, що зіткнулося з викликами в навчанні. На платформі діти зможуть "підтягнути" математику, українську та англійську мови в гейміфікованому форматі", - ідеться в повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що результати міжнародного дослідження засвідчили, що в молодших школярів краще розвинені деякі навички, наприклад мотивація та оптимізм, а в старшокласників більше проявляються толерантність і допитливість.

Згідно з повідомленням, апробація "ПОВІР" триватиме до кінця 2024 року й охопить 2 тис. дітей.

"Досвід дитини на платформі - гейміфікований. Учні й учениці встановлюють рекорди, долаючи виклики, за що отримують відзнаки та накопичують віркоїни (валюту "ПОВІР"), щоб потім обміняти їх на брендовані подарунки або задонатити тим, хто потребує підтримки під час війни. Модель навчання поєднує "спринти" й "марафони" - два формати роботи учнівства з тренерами і тренерками з предметів, які спираються на коротко- і довготривалу мотивацію", - розповіли в Міносвіти.

Освітня платформа "ПОВІР" реалізується Українським інститутом розвитку освіти, ГО "ЕдКемп Україна", ГО "Смарт освіта" у співпраці з Організацією економічного співробітництва та розвитку та за запитом Комітету Верховної Ради з питань науки, освіти та інновацій, Консультативної ради з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти при президентові України, Міносвіти, платформи "Всеукраїнська школа онлайн".

Теги: #міносвіти #підлітки #проєкт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:04 18.04.2024
Зеленський із віцепрем'єром німецького уряду Габеком обговорив постачання ППО та спільні оборонні проєкти

Зеленський із віцепрем'єром німецького уряду Габеком обговорив постачання ППО та спільні оборонні проєкти

13:54 17.04.2024
НЕФКО та E5P підписали грантові угоди на EUR3,46 млн на проєкти у Вінниці та Чорткові

НЕФКО та E5P підписали грантові угоди на EUR3,46 млн на проєкти у Вінниці та Чорткові

12:33 10.04.2024
Міносвіти надало Керуючій компанії зі створення Президентського університету та Фонду президента з підтримки освіти статус критично важливих

Міносвіти надало Керуючій компанії зі створення Президентського університету та Фонду президента з підтримки освіти статус критично важливих

07:12 07.04.2024
Окупанти вивозять підлітків на форум у РФ

Окупанти вивозять підлітків на форум у РФ

16:23 03.04.2024
НМТ буде проведено за кордоном у тимчасових екзаменаційних центрах у 57 містах 32 країн - Міносвіти

НМТ буде проведено за кордоном у тимчасових екзаменаційних центрах у 57 містах 32 країн - Міносвіти

11:12 03.04.2024
Мінкультури з проєктом Ради Європи запускають кампанію щодо безпеки працівників ЗМІ в Україні в умовах воєнного стану

Мінкультури з проєктом Ради Європи запускають кампанію щодо безпеки працівників ЗМІ в Україні в умовах воєнного стану

09:50 02.04.2024
Міносвіти України та ЮНІСЕФ розробили проєкти проєктно-кошторисної документації повторного використання для побудови укриттів у дитсадках і школах

Міносвіти України та ЮНІСЕФ розробили проєкти проєктно-кошторисної документації повторного використання для побудови укриттів у дитсадках і школах

11:48 01.04.2024
"Київміськбуд" готує поетапне розморожування проєктів з літа 2024 року

"Київміськбуд" готує поетапне розморожування проєктів з літа 2024 року

13:47 29.03.2024
World Monuments Fund реалізує майже 20 проєктів, спрямованих на збереження архітектурної спадщини України

World Monuments Fund реалізує майже 20 проєктів, спрямованих на збереження архітектурної спадщини України

09:50 20.03.2024
Міносвіти призупиняє процес модернізації мережі вишів на час вступної кампанії

Міносвіти призупиняє процес модернізації мережі вишів на час вступної кампанії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Перший Саміт миру для України стане платформою, яка започаткує майбутній мирний процес, - пресслужба президента

Половина енергетичної системи України пошкоджена - Кулеба

На Донеччині внаслідок обстрілів за добу загинули четверо мирних жителів, поранені вісім - ОВА

ГУР: Окупанти запускають дрони-камікадзе над ядерними реакторами Запорізької АЕС

За добу на Харківщині загинули чотири мирні жителі у результаті ворожих обстрілів

ОСТАННЄ

Російський ракетний удар по Одесі знищив посилки на "Новій пошті" на 3 млн грн

Перший Саміт миру для України стане платформою, яка започаткує майбутній мирний процес, - пресслужба президента

У Запорізькій області на Великдень буде посилено заходи безпеки - голова ОВА

Половина енергетичної системи України пошкоджена - Кулеба

Обстріляна територія шахти на Донеччині, споживання знижується в умовах потепління - Міненерго

На Донеччині внаслідок обстрілів за добу загинули четверо мирних жителів, поранені вісім - ОВА

У Києві на ст. метро "Звіринецька" розпочали встановлення нової назви

На Миколаївщині уламками збитої ракети пошкоджено транспортну інфраструктуру

Бронь для військовозобов'язаних співробітників оформили 11 перевізників

Пожежу на складі "Нової пошти" в Одесі ліквідовано - поліція

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА