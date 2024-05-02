Події

08:49 02.05.2024

За добу на Харківщині загинули чотири мирні жителі у результаті ворожих обстрілів

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За добу на Харківщині загинули чотири мирні жителі у результаті ворожих обстрілів
Фото: https://www.facebook.com/synegubov.oleg

За уточненими даними, унаслідок обстрілу Золочева, здійсненого ЗС РФ 1 травня, загинули 2 мирні жителі, ще 13 постраждали, повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Унаслідок обстрілу авіабомбами пошкоджено адміністративні приміщення, будівлю Ощадбанку, понад 20 автомобілів, а також знищено приватний будинок. Загинули двоє людей і тринадцять постраждали",- написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що внаслідок обстрілу Лелюківка загинула 66-річна жінка, а внаслідок обстрілу Липців - 78-річна мирна мешканка.

Крім того, внаслідок обстрілу Борової постраждала 66-річна жінка. Госпіталізація їй не знадобилася. У Харкові внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено 14 житлових будинків.

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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