Події

19:54 01.05.2024

Ознак формування наступальних угруповань або різких змін у кількості сил ворога в Криму не спостерігається - Плетенчук

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Ознак формування наступальних угруповань або різких змін у кількості сил ворога в Криму не спостерігається - Плетенчук

На сьогодні ознак формування наступальних угруповань або різких змін у стані, положеннях і кількості сил ворога в Криму не спостерігається, повідомив начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук.

Відповідаючи на запитання, про що може свідчити перекидання кілька тижнів тому до Криму танків і бронетехніки та чи готується ворог до руху українських сил углиб окупованого півострова, Плетенчук сказав, що зарано робити висновки про посилення росіянами цього напрямку.

"Слід розуміти, що, по-перше, у них (окупантів - ІФ-У) можуть відбуватися ротаційні заходи. І кожен підрозділ, відповідно, прибуває і відбуває зі своєю технікою. Наразі ознак формування наступальних угруповань або різких змін у стані, положень і кількості сил нашого ворога не спостерігається. Так, рух є постійно. Але робити висновки щодо того, що вони якось посилюють саме цей напрямок поки що напевно зарано", - сказав він в ефірі телемарафону.

Плетенчук наголосив, що окупанти насамперед використовують окуповані території для того, щоб обстрілювати неокуповану частину України.

29 березня військовий рух українців і кримських татар "АТЕШ" писав, що в Євпаторію було перекинуто танковий батальйон і що нібито окупанти готуються до оборони.

Теги: #фронт #ситуація #південь

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