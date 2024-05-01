Франція передала Україні 13 автомобілів для мобільних груп поліції з протидії насильству

Уряд Франції передав 13 автомобілів для мобільних груп поліції з протидії гендерно зумовленому насильству, техніка працюватиме в Сумській і Дніпропетровській областях, повідомляє пресслужба Міністерства внутрішніх справ України.

"Наразі через повномасштабну війну напруга в суспільстві зростає, тому зростає і відсоток випадків домашнього насильства. Порівняно з минулими періодами, очікується, що рівень випадків домашнього насильства зросте до 30%. Тому вже готуємо наші підрозділи", - цитує відомство заступницю міністра внутрішніх справ Катерину Павліченко.

Наразі близько 600 поліцейських залучено до мобільних груп, які опікуються протидією та запобіганням насильству.

"13 транспортних засобів оснащено та передано за підтримки UNFPA, Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні, за підтримки уряду Франції в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги "Підтримка поліції для створення ефективної моделі реагування на домашнє насильство та гендерно зумовлене насильство в умовах війни та на перехідний період", - повідомляє МВС.