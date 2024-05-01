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19:32 01.05.2024

Нетаньягу заявив Блінкену, що не має наміру погоджуватися на завершення операції проти ХАМАСу, не відмовиться наступати на Рафах

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Нетаньягу заявив Блінкену, що не має наміру погоджуватися на завершення операції проти ХАМАСу, не відмовиться наступати на Рафах

Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив у середу на зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, що не має наміру згортати бойові дії проти угруповання ХАМАС і відмовлятися від операції в Рафаху, повідомляє The Times of Israel із посиланням на джерело.

"Операція в Рафаху не залежить від будь-чого. Прем'єр-міністр Нетаньягу дав це ясно зрозуміти держсекретареві Блінкену", - заявив виданню неназваний представник офісу прем'єра.

За словами джерела, Нетаньягу також сказав Блінкену, що він не прийме пропозицію про завершення операції в Секторі Гази як одну з умов угоди з угрупованням ХАМАС щодо заручників.

Зі свого боку Держдеп США після цієї зустрічі оприлюднив пресреліз, згідно з яким Блінкен і Нетаньягу обговорили зусилля з досягнення припинення вогню в Секторі Гази та запобігання розширенню конфлікту. Блінкен зазначав, що перешкодою до перемир'я є позиція ХАМАСу.

"Держсекретар повторив ясну позицію США щодо Рафаха", - також ідеться в документі.

Раніше ізраїльське командування заявляло, що військові вивели з ладу 20 із 24 батальйонів ХАМАСу й мають добити ті, що залишилися в Рафаху. Водночас близько 1,4 млн палестинців - більше половини населення анклаву - ховаються в Рафаху після того, як були змушені залишити північні райони країни через бойові дії. Ціла низка країн застерігає Ізраїль від операції. Проте напередодні прем'єр Нетаньягу заявив, що країна розпочне наступ на Рафах незалежно від того, буде укладено угоду зі звільнення заручників чи ні.

7 жовтня 2023 року ХАМАС вчнив напад на Ізраїль. У відповідь Ізраїль розпочав військову операцію проти угруповання в Секторі Гази.

Теги: #сша #ізраїль #премєр #рафах

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