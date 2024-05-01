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19:19 01.05.2024

У посольстві Італії відбулася церемонія передання трьох автомобілів швидкої допомоги для Харкова та Києва асоціацією La Memoria Viva

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У посольстві Італії відбулася церемонія передання трьох автомобілів швидкої допомоги для Харкова та Києва асоціацією La Memoria Viva

Відбулася церемонія передачі в посольстві Італії в Україні трьох автомобілів швидкої допомоги з гуманітарною допомогою, яка стала результатом місії асоціації La Memoria Viva.

Як повідомляє пресслужба посольства, співробітники дипломатичної установи зустріли італійських волонтерів, які привезли три автомобілі для їх символічної передачі українцям.

У церемонії взяли участь народний депутат Олексій Красов, заступник голови Харківської області Євген Іванов та двоє представників місцевої влади з цієї ж області - голова Богодухівського району Анатолій Рисцов та міський голова Краснокутська Ірина Карабут.

"La Memoria Viva розпочала свою 45-ту гуманітарну місію в Україні, яка не припиняється після понад двох років вторгнення і яка викликає у нас гордість", - сказав посол П'єр Франческо Дзадзо.

Ця допомога, яка стала можливою завдяки громаді міста Озенья (Турин) та Lions Club Turati del Canavese, присвячена пам'яті сенатора Еудженіо Боццелло. Дві медичні машини швидкої допомоги будуть передані Харківській області, а ветеринарна швидка допомога - притулку для тварин Italia KJ2, яким опікується італієць Андреа Чістерніно.

 

Теги: #україна #італія #гумдопомога

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