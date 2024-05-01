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18:32 01.05.2024

ДП "Ліси України" додано до переліку критично важливих для економіки підприємств

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ДП "Ліси України" додано до переліку критично важливих для економіки підприємств

ДП "Ліси України" додали до переліку критично важливих для економіки суб'єктів господарювання державного сектору економіки, що має посприяти поліпшенню корпоративного управління, повідомило Міністерство економіки.

Відповідне рішення Кабінет Міністрів ухвалив на засіданні у вівторок, внісши зміни до постанов №777 "Про проведення конкурсного відбору керівників суб'єктів господарювання державного сектору економіки" від 3 вересня 2008 року та №643 "Деякі питання управління об'єктами державної власності на період воєнного стану" від 31 травня 2022 року.

"Це перший крок до покращення корпоративного управління, яке дозволить залучити підприємству інвестиції. Формування наглядової ради на прозорому та відкритому конкурсі за участі комітету з призначення керівників, до якого входять представники як державних органів, так і міжнародних організацій, - це черговий етап для впровадження найкращих норм корпоративного управління в держсекторі", - наводяться в повідомленні слова заступника міністра економіки Олексія Соболева.

ДП "Ліси України" - один із найбільших лісокористувачів Європи та найбільший лісокористувач України. В його управлінні перебувають 6,6 млн га земель державного лісового фонду.

Як повідомлялося, в Україні з 2016 року розпочалася реформа лісового господарства. У її межах уже впроваджено продаж необробленої деревини на електронних аукціонах. З 2021 року в низці областей у тестовому режимі працює інтерактивна карта розміщення об'єктів перероблення деревини.

У галузі впроваджено проєкт "Ліс у смартфоні", який містить перелік лісорубних квитків на заготівлю деревини та дає змогу перевірити законність здійснення рубок на онлайн-карті відомства.

З 1 червня 2023 року Україна запустила пілот електронної видачі лісорубних квитків і сертифікатів походження лісоматеріалів. Окрім того, ДП "Ліси України" розпочало пілотний проєкт із закупівлі послуг із заготівлі деревини через електронний майданчик Prozorro.

Теги: #ліси_україни

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