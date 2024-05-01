Умєров розповів ірландському колезі про ситуацію на полі бою, закликав до інвестицій в українські оборонні компанії

Міністр оборони України Рустем Умєров провів телефонну розмову з віцепрем'єр-міністром, міністром оборони і міністром закордонних справ Ірландії Міхалом Мартіном, закликав до інвестицій в українські оборонні компанії.

Як написав Умєров у фейсбуці, він подякував Мартіну за постійну політичну та практичну підтримку України у відбитті російської агресії. Міністр оборони України нагадав, що Ірландія продовжить надавати допомогу Києву в межах коаліції розмінування.

"Вдячні за це. Розповів про ситуацію на полі бою. Україна активно будує фортифікації. Українська армія потребує більше зброї та боєприпасів як для захисту цивільного населення, так і для підтримки наших дій на фронті. Закликав ірландського колегу до інвестицій в українські оборонні компанії", - повідомив Умєров.