Єрмак обговорив Українську формулу миру з директором Офісу з нацбезпеки при президентові Республіки Корея

Фото: Офіс Президента України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з новим директором Офісу з національної безпеки при президенті Республіки Корея Чангом Ходжином, повідомляється на сайті глави держави в середу.

Керівник Офісу президента розповів про підготовку до проведення інавгураційного Саміту миру та подякував за участь Кореї в кількох робочих групах з імплементації окремих пунктів Української формули миру. "Ми розраховуємо на сприяння Республіки Корея в залученні до участі в Саміті миру широкого кола країн Глобального Півдня", - наголосив Єрмак.

Сторони також скоординували спільні дії в контексті найближчих міжнародних заходів, зокрема в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.