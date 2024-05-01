Події

15:10 01.05.2024

Єрмак обговорив Українську формулу миру з директором Офісу з нацбезпеки при президентові Республіки Корея

1 хв читати
Єрмак обговорив Українську формулу миру з директором Офісу з нацбезпеки при президентові Республіки Корея
Фото: Офіс Президента України

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з новим директором Офісу з національної безпеки при президенті Республіки Корея Чангом Ходжином, повідомляється на сайті глави держави в середу.

Керівник Офісу президента розповів про підготовку до проведення інавгураційного Саміту миру та подякував за участь Кореї в кількох робочих групах з імплементації окремих пунктів Української формули миру. "Ми розраховуємо на сприяння Республіки Корея в залученні до участі в Саміті миру широкого кола країн Глобального Півдня", - наголосив Єрмак.

Сторони також скоординували спільні дії в контексті найближчих міжнародних заходів, зокрема в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Теги: #телефонна_розмова #єрмак

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:08 01.05.2024
Умєров розповів ірландському колезі про ситуацію на полі бою, закликав до інвестицій в українські оборонні компанії

Умєров розповів ірландському колезі про ситуацію на полі бою, закликав до інвестицій в українські оборонні компанії

21:20 30.04.2024
Єрмак і кардинал Дзуппі обговорили повернення депортованих дітей та військовополонених

Єрмак і кардинал Дзуппі обговорили повернення депортованих дітей та військовополонених

19:25 24.04.2024
Єрмак подякував Саллівану і команді адміністрації президента США за зусилля на шляху схвалення допомоги Україні, розповів про ситуацію на фронті

Єрмак подякував Саллівану і команді адміністрації президента США за зусилля на шляху схвалення допомоги Україні, розповів про ситуацію на фронті

12:18 24.04.2024
У Києві очікують, що законопроєкт про допомогу Україні Байден підпише негайно – Єрмак

У Києві очікують, що законопроєкт про допомогу Україні Байден підпише негайно – Єрмак

21:53 23.04.2024
Єрмак обговорив перспективи інвестування в Україну з делегацією міжнародної групи компаній CRH

Єрмак обговорив перспективи інвестування в Україну з делегацією міжнародної групи компаній CRH

08:19 23.04.2024
Єрмак: Підтримка США зміцнить українське військо та допоможе Україні відстояти свої території

Єрмак: Підтримка США зміцнить українське військо та допоможе Україні відстояти свої території

18:58 22.04.2024
Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії О'Браєн зустрівся в Києві з главою Офісу президента Єрмаком

Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії О'Браєн зустрівся в Києві з главою Офісу президента Єрмаком

20:39 21.04.2024
Єрмак: Допомога США збільшує шанси України на перемогу

Єрмак: Допомога США збільшує шанси України на перемогу

18:44 19.04.2024
Єрмак і Сіярто домовилися про двосторонню зустріч наступного тижня

Єрмак і Сіярто домовилися про двосторонню зустріч наступного тижня

15:11 19.04.2024
Україна та Ізраїль на одному боці проти партнерства Росії та Ірану - Єрмак

Україна та Ізраїль на одному боці проти партнерства Росії та Ірану - Єрмак

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У Сумській області в 5-кілометровій зоні від кордону з РФ посилено особливий режим

Керівнику "Київавтодору" висунуто підозру щодо збитків на ремонтах доріг у Києві

Окупанти припинили наступ у районі Авдіївки, відновили наступ на Часів Яр - ISW

ЗС України за добу ліквідували 1120 окупантів

Унаслідок ракетної атаки в Одесі загинуло троє людей, пошкоджено житлові будинки

ОСТАННЄ

До Києва прибула заступниця адміністратора USAID

Кількість держслужбовців в Україні скоротилася на 571 особу за перший квартал 2024 року - НАДС

У Нікополі четверо постраждалих після атаки РФ - обладміністрація

У лікарні помер чоловік, який постраждав унаслідок обстрілу Одеси 29 квітня

СБУ повідомила про підозру митрополиту УПЦ (МП) із Запоріжжя в розпалюванні релігійної ненависті

У Сумській області в 5-кілометровій зоні від кордону з РФ посилено особливий режим

У парку-пам'ятці "Межигір'я" розпочався процес передання майна в управління державі, після його завершення парк відкриють для відвідувачів

Найближчі дні в Україні будуть теплими, невеликий дощ пройде на сході країни

Керівнику "Київавтодору" висунуто підозру щодо збитків на ремонтах доріг у Києві

McDonald's планує відкриття ресторанів у Боярці, Гатному та Чабанах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА