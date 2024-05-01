Події

08:08 01.05.2024

ЗС України за добу ліквідували 1120 окупантів

1 хв читати
ЗС України за добу ліквідували 1120 окупантів

Українські військові за добу ліквідували близько 1120 осіб особового складу ворога, 5 танків, 21 бойову броньовану машину, 13 артилерійські системи, 1 засіб ППО, 12 БПЛА, 36 одиниць авто - і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05. 2024 орієнтовно склали: особового складу близько 469840 (+1120) осіб, танків - 7312 (+5), бойових броньованих машин - 14067 (+21), артилерійських систем - 12024 (+13), PC3В - 1053 (+0), засоби ППО - 780 (+1), літаків - 348 (+0), гелікоптерів - 325 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9538 (+7), крилаті ракети - 2126 (+0), кораблі/катери - 26 (+0), підводні човни - 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерн 16175 (+33), спеціальна техніка - 1980 (+3)", - йдеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці у середу вранці.

Дані уточнюють.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:36 01.05.2024
Генштаб ЗС України: На фронті сталося 122 бойові зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 33 атаки противника

Генштаб ЗС України: На фронті сталося 122 бойові зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 33 атаки противника

07:30 01.05.2024
Генштаб ЗС України: Минулої доби армія РФ здійснила вісім ракетних і 61 авіаудар

Генштаб ЗС України: Минулої доби армія РФ здійснила вісім ракетних і 61 авіаудар

07:25 01.05.2024
Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 12 районах скупчення сил противника

Генштаб ЗС України: Авіація завдала ударів по 12 районах скупчення сил противника

19:55 30.04.2024
Українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження противника

Українська авіація завдала ударів по 12 районах зосередження противника

19:51 30.04.2024
Росіяни за добу завдали одного ракетного і 29 авіаційних ударів по території України

Росіяни за добу завдали одного ракетного і 29 авіаційних ударів по території України

19:49 30.04.2024
На лінії фронту за добу зафіксовано 96 бойових зіткнень

На лінії фронту за добу зафіксовано 96 бойових зіткнень

07:54 30.04.2024
Сили оборони за добу ліквідували 1250 окупантів і 22 танки

Сили оборони за добу ліквідували 1250 окупантів і 22 танки

07:43 30.04.2024
Українські ракетники за добу завдали ударів по двох станціях радіолокації РФ

Українські ракетники за добу завдали ударів по двох станціях радіолокації РФ

07:36 30.04.2024
За добу сталося 115 бойових зіткнень, ЗС України стримують окупантів на семи напрямках

За добу сталося 115 бойових зіткнень, ЗС України стримують окупантів на семи напрямках

07:27 30.04.2024
Війська РФ за добу здійснили п’ять ракетних та 47 авіаударів, а також 90 обстрілів із РСЗВ

Війська РФ за добу здійснили п’ять ракетних та 47 авіаударів, а також 90 обстрілів із РСЗВ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Унаслідок ракетної атаки в Одесі загинуло троє людей, пошкоджено житлові будинки

ПОВТОРНІ ВИБУХИ В ОДЕСІ - МЕР

ВИБУХИ В ОДЕСІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Нам потрібне суттєве прискорення постачання армії

Чоловіки призовного віку, які уточнили свої дані згідно із законодавством, зможуть подати заяви на отримання консульських послуг

ОСТАННЄ

Окупанти за добу завдали 383 удари по шести населених пунктах Запорізької області, є поранений

Ворог обстріляв 13 населених пунктів Херсонської області

РФ тричі атакувала Нікополь Дніпропетровської області, постраждала жінка

1 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Колумбійський університет погрожує виключити студентів-учасників пропалестинського протесту

Війська РФ за минулий день 58 разів обстріляли громади Сумської області

Унаслідок ракетної атаки в Одесі загинуло троє людей, пошкоджено житлові будинки

Президент Грузії закликає припинити розгін акції в Тбілісі

ПОВТОРНІ ВИБУХИ В ОДЕСІ - МЕР

ВИБУХИ В ОДЕСІ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА