ЗС України за добу ліквідували 1120 окупантів

Українські військові за добу ліквідували близько 1120 осіб особового складу ворога, 5 танків, 21 бойову броньовану машину, 13 артилерійські системи, 1 засіб ППО, 12 БПЛА, 36 одиниць авто - і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.05. 2024 орієнтовно склали: особового складу близько 469840 (+1120) осіб, танків - 7312 (+5), бойових броньованих машин - 14067 (+21), артилерійських систем - 12024 (+13), PC3В - 1053 (+0), засоби ППО - 780 (+1), літаків - 348 (+0), гелікоптерів - 325 (+0), БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9538 (+7), крилаті ракети - 2126 (+0), кораблі/катери - 26 (+0), підводні човни - 1 (+0), автомобільна техніка та автоцистерн 16175 (+33), спеціальна техніка - 1980 (+3)", - йдеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці у середу вранці.

Дані уточнюють.