1 травня: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 798 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 798 RUSSIAN AGRESSION

1 травня у світі відзначають Свято Весни та Міжнародний день праці, День глобального кохання, Міжнародний день соняшника, День захисту носорога, Європейський день та День директорів шкіл, День народження поштової марки.

У Франції – День конвалії, в Ізраїлі – День батька, а в Литві – День матері. У Південній Кореї – День народження Будди, в Аргентині, Латвії та на Маршаллових островах – День Конституції. У США День лояльності, День права, День парфе з шоколадом, День чистокровних собак.

Православна церква – Велика середа; пророка Єремії; священномученика Макарія, митрополита Київського; благовірної Тамари, цариці Грузинської.

Міжнародний день праці

Відзначають у 143 країнах світу, а почалося все з Чикаго. 1 травня 1886 року сотні тисяч робітників найбільших промислових центрів США вийшли на протест – вони вимагали запровадження 8-годинного робочого дня. Страйки були придушені владою, але згодом розгорілися з новою силою вже в усьому світі.

У 1989 Паризький конгрес II Інтернаціоналу оголосив 1 травня 1890 Днем солідарності робітників усього світу і запропонував відзначити його демонстраціями.

Уперше День праці було відзначено в Австро-Угорщині, Бельгії, Німеччині, Данії, Іспанії, Італії, США, Норвегії, Франції, Швеції та Львові.

Міжнародний день соняшнику

Заснований британським садівником Річардом Рейнольдсом у 2010 році. Соняшник символізує гармонію між природою і містами, що стрімко розвиваються, і є знаком літа і тепла.

День народження поштової марки

Початок нової ери в поштовій системі, коли вперше були введені в обіг марки, що клеяться.

Перші поштові марки з'явилися в продажу 1 травня 1840 р. в Англії. Вони мали зображення тодішньої королеви Великої Британії Вікторії та відрізнялися за кольором та ціною: чорна марка – 1 пенні, а синя – 2 пенси.

Глобальний день кохання

Є символом єдності та любові до всього живого, до природи, свободи і, звичайно, до планети Земля. Заснований Фондом Любові у 2004 році, Глобальний день кохання закликає до мирного співіснування людей усіх націй та культур, гармонії та безпечного існування.

День директорів шкіл

Його заснував Джанет Деларія, член Асоціації вчителів США. Цього дня у всьому світі вітають директорів шкіл – як чинних, так і тих, хто перебуває на заслуженому відпочинку.

Ще цього дня:

1907 - У багатьох європейських столицях пройшли демонстрації трудящих з нагоди свята Першого травня, а у Варшаві цього дня було оголошено загальний страйк;

1909 - У канадській провінції Онтаріо набув чинності "сухий закон";

1912 - Уперше надруковано купюру в 5 канадських доларів;

1919 – У Фінляндії затверджено національний прапор;

1931 - У Нью-Йорку відбулась офіційна церемонія відкриття найвищої у світі будівлі - 102-поверхового "Емпайр-Стейт-Білдінг", за проєктом архітектора Вільяма Лема за один рік. Зведена на розі 34-ї вулиці та 5-а авеню будівля вартістю 40 мільйонів доларів залишалася найвищою у світі до 1972 року, коли в Мангеттені були збудовані вежі Міжнародного торговельного центру;

1937 - Президент США Франклін Делано Рузвельт підписав акт про нейтралітет, який не дозволяв США втручатися у військові події в Європі;

1943 – Німецькі нацисти скоюють масове вбивство 9000 євреїв із гетто у м. Бродах Львівщини;

1954 – У Сеулі преподобний Мун заснував Церкву Об'єднання (Асоціація Святого Духа за об'єднання всесвітнього християнства). Сьогодні церква має послідовників у понад 150 країнах світу;

1966 – Студент Георгій Москаленко та робітник Віктор Кукса вночі встановили на даху головного корпусу Київського інституту народного господарства український національний прапор;

1997 - На парламентських виборах у Великій Британії вперше за останні 18 років перемогу здобула Лейбористська партія;

1997 - Румунія вибачилася за примусову депортацію до трудових таборів тисяч етнічних німців і "продаж" еміграційних документів, що мали місце в роки комуністичного правління;

2009 – У Швеції легалізували одностатеві шлюби.

Церковне свято

Сьогодні день пам'яті Єремії, одного з найбільших єврейських пророків, ідеального народного трибуна, який упродовж пів століття впливав і словом, і справою на політичне та релігійне життя народу і держави.

Він жив на 600 років раніше від Різдва Христового. Господь закликав Єремію до пророчого служіння, коли йому було 15 років. Молода людина спочатку відмовлялася, але Господь пообіцяв завжди бути з нею.

Протягом 23 років Єремія пророкував, викривав юдеїв, які забули про Бога і вклонялися ідолам. Він пророкував біля воріт міста, у храмі та всюди, де збиралися люди. Йому відповідали глузуваннями, лаяли і навіть намагалися вбити.

Пророк Єремія написав книгу "Пророцтва" (Книга пророка Єремії), "Плач" (книга "Плач Єремії") про зруйнування Єрусалима і Послання.

Іменини: Акакій, Єремій, Юхим, Гнат, Макар, Ніна, Тамара.