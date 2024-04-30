У Тбілісі перед будівлею парламенту відбуваються сутички між поліцією та протестувальниками, почалися затримання

Поліція затримала кількох демонстрантів на мітингу протесту проти закону "Про іноземних агентів" на проспекті Руставелі. Правоохоронці застосували сльозогінний газ, повідомляє телеканал Rustavi2.

Між демонстрантами та поліцейськими триває фізичне протистояння. Ситуація біля заднього входу до будівлі парламенту залишається напруженою.

Повідомлялося про застосування водомету проти демонстрантів, декому з них надають медичну допомогу.

Багатоденні акції протесту проводять представники опозиційних сил, які протестують проти ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу". В акції також беруть участь представники різних неурядових організацій, які отримують гранти з-за кордону.