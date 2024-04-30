Нам потрібне суттєве прискорення постачання армії

Президент України Володимир Зеленський заявив про необхідність прискорення постачання, щоб "відчутно посилити можливості наших воїнів".

"Сьогодні було протягом дня багато нарад саме на військову тематику - щодо ситуації на фронті, наступальних дій окупанта і наших дій. Була доповідь головкома Олександра Сирського. Ще окремо обговорили з міністром оборони Рустемом Умєровим постачання зброї та комунікацію з партнерами. Нам потрібне суттєве прискорення постачання, щоб відчутно посилити можливості наших воїнів", - сказав президент у відеозверненні у вівторок.

За його словами, "на фронті мають домінувати не російські авіабомби та штурмові дії, а наша українська ініціатива, ППО, артилерія, наші дрони".

"Частково ми це вирішуємо завдяки нашому виробництву і кожному, хто допомагає силам оборони. Особливих результатів вдалося досягти щодо дронів. Дякую кожному і кожному, хто працює заради цього, хто виробляє дрони, хто тренує операторів, постачає все необхідне", - сказав Зеленський.

"Дуже розраховуємо на оперативність постачання Сполученими Штатами. Це постачання, яке має відчуватися у знищеній логістиці окупанта. У їхньому страху базуватися, де завгодно на окупованій території, а також у нашій силі. У силі, яка має показати себе і на покровському напрямку, і курахівському, сіверському, лиманському, куп'янському, на півдні держави, усюди, де Росія тисне і де ми її маємо витіснити. І всюди, де можуть бути нові ударні загрози", - сказав він.