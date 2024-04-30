Зеленський подякував Латвії за рішення надати новий пакет військової допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку уряду Латвії та прем'єр-міністерці Евіці Сіліні за рішення надати новий пакет військової допомоги Україні.

"Дякую Латвії та прем’єр-міністерці Евіці Сіліні за сьогоднішнє рішення про надання нового пакета військової допомоги з особливим акцентом на постачання додаткових систем протиповітряної оборони та дронів. Ми надзвичайно цінуємо стабільну підтримку України з боку Латвії в обсязі 0,25% ВВП на рік, а також ясність мети", - написав Зеленський у соцмережі Х у вівторок.

Він додав, що РФ "становить загрозу існуванню для всіх у Європі, а не лише для України. Захищаючи життя українців від російського терору, ми захищаємо всю євроатлантичну спільноту на десятиліття вперед".

Раніше повідомлялося, що уряд Латвії схвалив передання Україні нового пакета військової допомоги, до якого входять зенітні гармати і тактична безпілотна система спостереження.