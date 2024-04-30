Події

17:15 30.04.2024

Кабмін виділив додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів - Шмигаль

1 хв читати
Кабмін виділив додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів - Шмигаль

Кабінет Міністрів виділив додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Сьогодні уряд виділяє додаткові 15,5 млрд грн для закупівлі дронів. Це додатковий ресурс до тих 43,3 млрд грн, які ми вже виділили на безпілотники цього року. Кошти підуть адміністрації Держспецзв’язку, що займається відповідними закупівлями", - написав Шмигаль у телеграм-каналі за результатами засідання уряду у вівторок.

За його словами, за виділені кошти 300 тис. дронів буде поставлено нашим Силам безпеки та оборони.

Теги: #кабмін #дрони #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:19 30.04.2024
Шмигаль про розблокування вантажопотоку на українсько-польському кордоні: сподіваємося, ми перегорнули цю сторінку у відносинах із Польщею

Шмигаль про розблокування вантажопотоку на українсько-польському кордоні: сподіваємося, ми перегорнули цю сторінку у відносинах із Польщею

18:13 30.04.2024
Кабмін вніс зміни до статуту ЕКА для страхування інвестицій від воєнних ризиків

Кабмін вніс зміни до статуту ЕКА для страхування інвестицій від воєнних ризиків

13:45 30.04.2024
Телефонні розмови військовополонених зі своїми рідними виконують важливу функцію з надання об'єктивної інформації росіянам - Шмигаль у відповідь на петицію

Телефонні розмови військовополонених зі своїми рідними виконують важливу функцію з надання об'єктивної інформації росіянам - Шмигаль у відповідь на петицію

12:44 30.04.2024
Віталій Кличко привіз трьом бригадам на Схід великі партії дронів та старлінків

Віталій Кличко привіз трьом бригадам на Схід великі партії дронів та старлінків

00:23 30.04.2024
Шмигаль обговорив із прем'єр-міністром Ірландії інтеграцію України в НАТО та ЄС

Шмигаль обговорив із прем'єр-міністром Ірландії інтеграцію України в НАТО та ЄС

20:52 27.04.2024
На півдні України знищено три розвідувальні та один ударний БПЛА

На півдні України знищено три розвідувальні та один ударний БПЛА

20:11 27.04.2024
Порошенко привіз в артбригади детектори дронів "Цукорок", шини і шиномонтажну майстерню

Порошенко привіз в артбригади детектори дронів "Цукорок", шини і шиномонтажну майстерню

15:05 27.04.2024
Шмигаль ознайомився з процесом зведення фортифікацій на кордоні з Білоруссю у Волинській області

Шмигаль ознайомився з процесом зведення фортифікацій на кордоні з Білоруссю у Волинській області

13:35 27.04.2024
Дрони СБУ завдали ударів по військовому аеродрому і двом НПЗ у Краснодарському краї - джерело

Дрони СБУ завдали ударів по військовому аеродрому і двом НПЗ у Краснодарському краї - джерело

18:41 26.04.2024
Кабмін України затвердив порядок призначення та виплат допомоги дітям із ВІЛ

Кабмін України затвердив порядок призначення та виплат допомоги дітям із ВІЛ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Членство в ЄС - мрія, яка скоро стане реальністю для України

Примусового повернення громадян України будь-якої статі чи віку до країни, яка воює, не буде - Стефанішина

У Києві затримали проросійських хакерів, які створили фейкові акаунти керівників українських спецслужб

Україна стане членом НАТО після перемоги у війні - Зеленський

На аеродромі "Кущевська" на Кубані знищено склад авіабомб - британська розвідка

ОСТАННЄ

"Ліси України" навесні 2024р. виконали план посадки лісів на 102%

ВР пропонують зрівняти у правах жінок і чоловіків, які мають дітей до 18 років, на звільнення з військової служби під час війни - законопроєкт

Керівника угруповання з переправлення ухилянтів за кордон екстрадовано з Болгарії

Київ передав бійцям 3 штурмової бригади 20 нових пікапів Toyota Hilux - Кличко

Латвія передасть Україні новий пакет військової допомоги, який допоможе поліпшити ППО - прем'єр

У Києві відкрили перший центр рекрутингу української армії

Житлову субсидію на неопалювальний сезон для більшості українців буде перепризначено автоматично - Мінсоцполітики

Країни G7 знижуватимуть залежність від Росії в галузі атомної енергії - заява

Між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" розпочався демонтаж залізобетонних тюбінгів - КП "Київський метрополітен"

Суд дозволив зняти з митрополита Павла електронний браслет, але не відлучатися з місця проживання

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА