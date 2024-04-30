Між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" розпочався демонтаж залізобетонних тюбінгів - КП "Київський метрополітен"

На будівельному майданчику між станціями метро "Деміївська" та "Либідська" розпочався демонтаж залізобетонних тюбінгів, повідомила пресслужба КП "Київський метрополітен".

"Для прискорення виконання робіт спеціалісти провели часткове розкриття тунелю, а саме влаштували технологічний отвір для транспортування назовні демонтованого колійного бетону і подання необхідних матеріалів. Відновлювальні роботи на будівельному майданчику проходять у цілодобовому режимі", - йдеться в повідомленні КП "Київський метрополітен" у фейсбуці у вівторок.

Як повідомляється, наразі метробудівники здійснюють розроблення котловану з кріпленням третього ярусу, очищення залізобетонних поверхонь і видалення демонтованого бетону. Крім того, виконують хімічне закріплення ґрунтів тунельного масиву, підготовку поверхні тунелю для додаткового підсилення.

За попередніми висновками Науково-дослідної судово-експертної установи, причинами виникнення загрози аварійної ситуації є неякісні проєктні рішення та неякісне виконання будівельно-монтажних робіт зі спорудження конструкції тунелю в межах аварійної ділянки. "Нині дослідження триває. Остаточні висновки будуть після повного розкриття тунелю та проведення додаткових обстежень", - зазначається в повідомленні КП "Київський метрополітен".

"Роботи на будівельному майданчику проходять 24/7. Фахівці докладають максимум зусиль, аби відновити рух поїздів синьою лінією метро до кінця літа 2024 року", - запевнили у пресслужбі КП "Київський метрополітен".