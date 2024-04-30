"Нова пошта" відкрила перше відділення в Іспанії

Компанія "Нова пошта" відкрила перше відділення Nova Post в Іспанії - в Барселоні, і планує найближчим часом розширити мережу на Валенсію, Аліканте, Мурсію, Малагу, Естепону і Мадрид, повідомила пресслужба групи у вівторок.

"Відкриття першого відділення в Іспанії - це лише початок. Ми прагнемо бути максимально близькими до наших клієнтів, тому найближчим часом відкриємо ще одне відділення в Барселоні, а протягом року будемо активно розвивати мережу точок сервісу видачі посилок разом із нашими партнерами", - наводяться в релізі слова СЕО Nova Post в Іспанії Олександра Павловського.

Згідно з пресрелізом компанії, у відділенні Nova Post в Барселоні, яке працює щодня, клієнти можуть отримувати і відправляти до України документи, посилки і вантажі до 100 кг. Заявлений термін доставки - від 8 днів.

Вартість доставки з України до Іспанії становить: 1 тис. грн за документи, а також 1,05 тис. грн, 1,7 тис. грн, і 3 тис. грн, за посилки до 2 кг, 10 кг і 30 кг відповідно. При відправленні посилки від 30 до 100 кг оплачується 120 грн за кожен кілограм.

Зазначається, що в травні "Нова пошта" запустить адресне обслуговування в Іспанії, завдяки якому можна буде відправити і доправити вантажі до 1 тис. кг за будь-якою адресою в країні. Доставка кур'єром оплачується додатково 100 грн для відправлень до 30 кг або 120 грн за кожні 100 кг.

Уточнено, що "Нова пошта" наразі має в Європі понад 35 тис. точок сервісу з відправлення та отримання посилок, з яких 90 - власні відділення Nova Post в 11 країнах: Естонії, Польщі, Литві, Латвії, Чехії, Румунії, Німеччині, Словаччині, Італії, Угорщині та Молдові.