Зеленський: Членство в ЄС - мрія, яка скоро стане реальністю для України

Європа, в якій честь бути для кожної нації, - це мрія, яка об'єднує нас. 20 років тому ця мрія стала реальністю для Чехії. І я впевнений, скоро стане реальністю для України, заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи у вівторок через відеозв'язок на конференції "20 років Чехії в ЄС - візія розширеної Європи".

"І все це не просто про розширення Євросоюзу, а про те, як Європі зберегти себе. Європа може бути міцною і справді мирною тільки тоді, коли ніхто з європейців не залишається за бортом Європи", - сказав він.

За його словами, "Європа приречена бути простором співпраці, щоб залишатися простором життя. Саме це ми повинні підтримувати, саме це ми повинні захищати".

Зеленський подякував "Чехії та президенту Павелу особисто за кожне зусилля, яке допомагає зараз Європі під українським прапором долати російські штурми".

"Я дякую Німеччині, Президенту Штайнмаєру, канцлеру Шольцу, усім у політичному класі та в суспільстві Німеччини, хто допомагає Європі руками українських воїнів долати російський терор. Я дякую кожному й кожній, хто присвятив свою політичну кар’єру тому, щоб кар’єра всієї нашої Європи була успішною – щоб люди вигравали", - зазначив Зеленський.

"І я впевнений у Європі. І я впевнений у тому, що за нашого життя відбудеться така ж конференція, але присвячена 20 рокам України у європейській спільноті – 20 рокам нашого повноправного членства в ЄС. І вже в червні можемо почати цей шлях, фактично розпочавши переговори про вступ України до ЄС. Дякую всім, хто допомагає!", - заявив Зеленський.