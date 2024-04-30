Сили оборони за добу ліквідували 1250 окупантів і 22 танки

Українські захисники за добу ліквідували 1250 окупантів, 22 танки, 39 бронемашин, 26 артилерійських систем, 2 реактивні системи залпового вогню, 1 засіб протиповітряної оборони, 3 безпілотники, 2 крилаті ракети, 36 одиниць авто та спецтехніки, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил, опублікованому у фейсбуці у вівторок уранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.04.24 орієнтовно склали: особового складу - близько 468720 (+1250) осіб, танків - 7307 (+22) од., бойових броньованих машин - 14046 (+39) од, 12011 (+26) од, РСЗВ - 1053 (+2) од, засоби ППО - 779 (+1) од, літаків - 348 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9531 (+3), крилаті ракети - 2126 (+2), кораблі / катери - 26 (+0) од., підводні човни - 1 (+0) од., автомобільної техніки та автоцистерн - 16142 (+33) од., спеціальна техніка - 1977 (+3)", - зазначається у зведенні.

Дані уточнюються.