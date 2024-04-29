Події

20:33 29.04.2024

Кількість загиблих в Одесі від ракетного удару збільшилася до трьох осіб, іще 20 поранені

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Кількість загиблих в Одесі від ракетного удару збільшилася до трьох осіб, іще 20 поранені

Кількість поранених в Одесі внаслідок ракетної атаки зросла до 20, повідомив мер міста Геннадій Труханов.

"Вже відомо про 20 поранених внаслідок ворожої атаки", - написав він у телеграм-каналі.

Через кілька хвилин він оновив повідомлення, додавши, що стало відомо про смерть у лікарні жінки 1983 року народження. "Таким чином, кількість загиблих внаслідок атаки збільшилася до трьох", - написав він.

"Мої щирі співчуття рідним та близьким...", - додав Труханов.

 

 

Теги: #ракета #жертви #одеса

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