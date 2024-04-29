Події

11:29 29.04.2024

У ПП "Гребенне - Рава-Руська" відновлено пропуск вантажівок - Держприкордонслужба

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У ПП "Гребенне - Рава-Руська" відновлено пропуск вантажівок - Держприкордонслужба

У пункті пропуску на польському кордоні "Гребенне - Рава-Руська" відновлено рух вантажівок, однак на в'їзд у Польщу не пропускатимуть транспортні засоби, які перевозять зернові культури, повідомляють у Державній прикордонній службі України.

"Польські фермери припинили блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску "Гребенне - Рава-Руська". Оформлення та пропуск через кордон у двох напрямках здійснюється у звичайному режимі. Водночас на в'їзд до Польщі не пропускатимуть вантажівки, які переміщують зернові культури", - йдеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в понеділок.

Зазначається, що вантаж із зерном може прямувати територією Польщі виключно в режимі транзиту.

Теги: #кордон #вантажівки

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