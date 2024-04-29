РФ з важкої артилерії атакувала Нікополь

Російські війська ввечері в неділю атакували райцентр Нікопольщини Дніпропетровської області важкою артилерією, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

"Учора ввечері ворог ще раз цілив по Нікопольщині. Обстріляв райцентр з важкої артилерії", - сказано в його телеграм-каналі.

За словами Лисака, пошкоджено гімназію. Зачепило лінію електропередачі. Однак серед цивільних загиблих і постраждалих немає.

Також він повідомив, що ніч у районі була тихою і без прильотів загалом по області.