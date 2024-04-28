ЗС України за добу ліквідували 1096 окупантів

Українські військові за добу ліквідували близько 1096 осіб особового складу ворога, 11 танків, 20 бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, 1 засіб ППО, 1 РСЗВ, 22 БПЛА, 49 одиниць авто - і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 28.04. 24 орієнтовно склали: особового складу - близько 466150 (+1096) осіб, танків - 7279 (+11) од, бойових броньованих машин - 13991 (+20) од, артилерійських систем - 11948 (+43) од, РСЗВ - 1050 (+1) од, засоби ППО - 776 (+1) од, літаків - 348 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9507 (+22), крилаті ракети - 2124 (+0), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 16065 (+46) од, спеціальна техніка - 1971 (+3)", - йдеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці у неділю вранці.

Дані уточнюються.