Через ворожий обстріл у Дніпропетровській області поранено троє людей

Внаслідок ворожих обстрілів на Нікопольщині та в Дніпрі поранено трьох мирних жителів, пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі, об'єкти інфраструктури, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак у суботу.

"Протягом дня агресор завдав 13 ударів дронами-камікадзе по Нікопольщині. 5 разів обстрілював район з артилерії та скинув боєприпас із БПЛА. Постраждали Нікополь, Мирівська та Покровська сільська громади. Постраждали 2 жінки - 40 та 88 років", - написав він у телеграм-каналі.

За даними Лисака, "пошкоджено 2 п'ятиповерхівки, 9 приватних будинків. Понівечено 6 господарських будівель, одна з яких спалахнула. Пожежу рятувальники загасили. Розбиті авто. Зруйновано агрофірма. Зачепило лінію електропередачі - без світла понад 300 абонентів".

Також голова ОВА повідомив, що "за уточненою інформацією, через ворожу атаку в Дніпрі постраждала 59-річна жінка. У неї різана рана. Лікуватиметься амбулаторно".