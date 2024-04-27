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13:38 27.04.2024

Двоє постраждалих у ДТП за участю голови Броварської райадміністрації у важкому стані, дитина з мамою в середньому - голова обладміністрації

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Двоє постраждалих у ДТП за участю голови Броварської райадміністрації у важкому стані, дитина з мамою в середньому - голова обладміністрації

Четверо постраждалих у дорожньо-транспортній пригоді за участю голови Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка перебувають у Броварській лікарні інтенсивного лікування, медики продовжують надавати їм допомогу, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

"Двоє чоловіків у важкому стані. В обох - множинні переломи та забої, а також струси та закриті черепно-мозкові травми. Дівчинка 2,5 року та її мама мають травми середнього ступеня тяжкості. У дитини перелом плеча і рана носа та підшкірна гематома потиличної ділянки голови, у її мами струс, переломи і травма грудної клітки", - написав Кравченко у Facebook у суботу вранці.

Як повідомлялося, Майбоженко в п'ятницю скоїв дорожньо-транспортну пригоду в Броварах у нетверезому стані, наїхавши на людей, які переходили дорогу пішохідним переходом. Серед постраждалих у ДТП – 32-річна мати з донькою 2,5 років, а також двоє чоловіків - 29 і 26 років,

Кравченко анонсував звільнення голови Броварської райадміністрації з посади. Перевірка на прилад Драгера на вміст алкоголю у водія показала 2,31 проміле (допустимий рівень - 0,2 проміле).

Теги: #дтп #постраждалі

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