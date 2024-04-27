Фон Крамон побоюється, що в разі посилення після виборів в Європарламенті позиції радикалів підтримка Україні може ослабнути

Депутат Європейського парламенту (ЄП), заступниця голови делегації ЄП до Комітету Асоціації Україна-ЄС Віола фон Крамон (Viola von Cramon, Німеччина, Зелена група / Європейський вільний альянс) побоюється, що якщо за результатами загальноєвропейських виборів свою присутність у Європарламенті посилять радикальні партії, то підтримка України може ослабнути.

В ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" фон Крамон позитивно оцінила роботу Європейського парламенту нинішнього скликання з питання підтримки України. "Парламент був в авангарді підтримки України, надаючи військову, фінансову, юридичну та гуманітарну підтримку. Усе, що потім було підібрано Європейською Радою та Комісією, - це спочатку було задумано тут. Тому, що стосується України, я думаю, що у нас дуже сильна команда. Я не стільки боюся помилок, тому що не бачу, щоб ми робили великі помилки, але дуже боюся майбутнього: якщо багато хто з нас не буде переобраний, якщо праві виявляться сильнішими, підтримка України може зменшитися", - сказала європейський політик.

Вона пояснила, що "щоразу, коли на пленарному засіданні виступає хтось із AFD (Alternative für Deutschland - праворадикальна популістська партія в Німеччині - ІФ-У) або з інших правих партій, це голос Кремля". "Що більше у вас таких голосів, то складніше загалом отримати сильну підтримку. У вас усе ще буде підтримка (після виборів - ІФ-У). Але якщо у вас буде більше голосів пропутінських, прокремлівських і проросійських, я думаю, що це буде складніше, і ця підтримка не буде цілісною. Я все ще оптимістична, але я також трохи занепокоєна", - аргументувала фон Крамон.

Водночас вона зауважила, що виникнення нових криз, зокрема, війни Ізраїлю проти терористичної організації Хамас, складна обстановка, що склалася з цієї причини, в Секторі Гази, а також напади хуситів у Червоному морі, не сприяють тому, щоб усю увагу зосереджували на Україні.

Водночас депутат Європейського парламенту висловила впевненість, що Україна не зазнає поразки. "Україна не програє. Це, радше, питання, що вони (українці - ІФ-У) визначатимуть як перемогу, що вони визначатимуть як успіх. Але я абсолютно впевнена, що Україна не зазнає невдачі", - переконана фон Крамон.