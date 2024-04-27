Події

07:50 27.04.2024

Атаковані об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях

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Атаковані об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях

Ворог укотре атакував енергетичну інфраструктуру України, зокрема, атаковано об'єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях.

"Є пошкодження обладнання. На одному з об'єктів поранено начальника зміни - енергетик отримав контузію", – повідомило Міністерство енергетики України з посиланням на керівника відомства Германа Галущенка вранці в суботу.

Наразі наслідки атак уточнюються. Триває робота з їхньої ліквідації.

 

Теги: #рф #атака #міненерго

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