Атаковані об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях

Ворог укотре атакував енергетичну інфраструктуру України, зокрема, атаковано об'єкти у Дніпропетровській, Івано-Франківській та Львівській областях.

"Є пошкодження обладнання. На одному з об'єктів поранено начальника зміни - енергетик отримав контузію", – повідомило Міністерство енергетики України з посиланням на керівника відомства Германа Галущенка вранці в суботу.

Наразі наслідки атак уточнюються. Триває робота з їхньої ліквідації.