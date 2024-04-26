У Києві триває евакуація двох лікарень на вулиці Богатирській, по яких ворог анонсував можливий удар - Кличко

У Києві триває евакуація двох лікарень, одна з яких - дитяча, на вулиці Богатирській через загрозу удару ворога по цих медзакладах. Швидкі вивозять пацієнтів до інших столичних лікарень, повідомляє пресслужба міського голови столиці Віталія Кличка.

"Зараз відбувається термінова евакуація двох лікарень на вулиці Богатирській. Одна з лікарень – дитяча, ми перебуваємо тут. Бо ворог, судячи з відео, що потрапило в інтернет, фактично анонсував удар по цих медичних закладах. Назвали навіть адреси! Мовляв, у закладах перебувають військові. Це – провокація, яку агресор намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці. Тому, щоб убезпечити хворих дітей, їхніх батьків та медичний персонал, ми маємо і робимо зараз все можливе, щоб перевезти пацієнтів та медиків у інші медзаклади столиці. Це складний процес. Але ризикувати життями людей ми не можемо!" - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, термінову евакуацію двох лікарень у Києві, одна з яких дитяча, розташованих на вул. Богатирській, було розпочато в Києві у п'ятницю вдень. На сайті Київської міської державної адміністрації з'явилося повідомлення, згідно з яким це було пов'язано "з відео, яке масово поширюється в інтернет-медіа, де фактично анонсований удар ворога по цих медичних закладах". "Нібито в цих лікарнях перебувають військові. Це абсолютна брехня і провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці", - йшлося в повідомленні.

У КМДА повідомили, що звернулися до Служби безпеки та Міністерства охорони здоров'я України по допомогу та поінформували про заходи, які вживають для збереження життя і здоров'я пацієнтів та персоналу лікарень. "Щоб убезпечити хворих дітей, їхніх батьків і медичний персонал, влада столиці зараз робить все можливе, аби перевезти пацієнтів та медиків у інші медзаклади столиці", - повідомили в міськадміністрації.