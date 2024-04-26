Шмигаль обговорив із главою МЗС Латвії євроінтеграцію України та конфіскацію російських активів

Зустріч прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля та міністра закордонних справ Латвії Байби Браже (Baiba Braže) відбулася в Києві в п'ятницю, сторони зосередили увагу на продовженні підтримки, зокрема й військової, інтеграції України до ЄС та НАТО, посилення санкцій проти РФ та конфіскації російських активів, повідомляється на урядовому порталі.

"Латвія в координації з Україною продовжить посилено працювати з партнерами з цих важливих тем", - сказав Шмигаль.

Прем'єр подякував Латвії за перший прецедент конфіскації російських активів - націоналізацію "Будинку Москви" у Ризі, а також за підтримку Формули миру президента України Володимира Зеленського. Також урядовці обговорили питання інфраструктури та логістики, зокрема, проєкт Rail Baltica.

Шмигаль привітав Браже з призначенням на посаду та відзначив цінність того, що вона перший свій закордонний візит здійснила саме в Україну. Прем'єр висловив подяку латвійському уряду та народу за підтримку.

Браже обійняла посаду глави латвійського зовнішньополітичного відомства 19 квітня.