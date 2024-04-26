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18:13 26.04.2024

Іспанія та Греція відмовилися передати Україні системи ППО - ЗМІ

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Іспанія та Греція відмовилися передати Україні системи ППО - ЗМІ

Уряди Іспанії та Греції відмовилися передавати Україні додаткові системи ППО, проте Іспанія відправить партію ракет для Patriot.

Так, як повідомляє іспанське видання El País, Мадрид не передислоковуватиме один із трьох своїх Patriot в Україну, натомість зобов'язуючись відправити тільки ракети, які можуть бути використані в наявних версіях системи "земля-повітря". Розміру партії при цьому не уточнюють.

Водночас Греція також відмовляється взяти на себе зобов'язання з передання систем, з огляду на свої побоювання щодо безпеки у відносинах із Туреччиною, повідомляє Reuters.

"Греція не має наміру відправляти С-300 або Patriot в Україну", - заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Останніми днями грецькі ЗМІ повідомили, що можлива угода з обміну, в межах якої Сполучені Штати погодяться замінити або систему Patriot, що базується в Афінах, або недіючу систему С-300 радянської епохи, розміщену на острові Крит, щоб їх можна було відправити в Україну.

"Нас запитали, і ми пояснили, чому ми не можемо цього зробити", - сказав Міцотакіс, пояснивши, що ці системи критично важливі для грецького потенціалу стримування.

Теги: #греція #іспанія #ппо

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