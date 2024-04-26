У Києві терміново евакуйовують пацієнтів двох лікарень, зокрема дитячої, через загрозу російського ракетного удару по них - КМДА

Термінову евакуацію двох лікарень у Києві, одна з яких дитяча, розташована на вулиці Богатирській, розпочато в Києві у п'ятницю вдень, повідомляється на сайті Київської міської державної адміністрації.

"Це пов'язано з відео, яке масово поширюється в інтернет-медіа, де фактично анонсований удар ворога по цих медичних закладах. І що, нібито, в цих лікарнях перебувають військові. Це абсолютна брехня і провокація ворога, яку він намагається використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці", - йдеться в повідомленні.

У КМДА повідомили, що звернулися до Служби безпеки та Міністерства охорони здоров'я України по допомогу та поінформували про заходи, які вживають для збереження життя і здоров'я пацієнтів та персоналу лікарень.

"Щоб убезпечити хворих дітей, їхніх батьків і медичний персонал, влада столиці зараз робить все можливе, аби перевезти пацієнтів та медиків у інші медзаклади столиці", - повідомили в міськадміністрації.