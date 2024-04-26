Підозрюваного в хабарництві заступника голови Запорізької облради відсторонено від посади - САП

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відсторонив від посади заступника голови Запорізької обласної ради, якого викрили в наданні понад 650 тис. грн неправомірної вигоди, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"25 квітня 2024 року за клопотанням САП та НАБУ слідчий суддя ВАКС відсторонив від займаної посади заступника голови Запорізької обласної ради (який також є депутатом цієї облради), якого викрили спільно з іншими особами на наданні понад 650 тис. грн неправомірної вигоди одному з директорів медичного закладу охорони здоров'я за сприяння в перемозі наперед визначених суб'єктів господарювання при здійсненні медичних закупівель, а також за вчинення інших фінансових операцій зазначеним медичним закладом в інтересах фінансових установ", - ідеться в повідомленні.

Зазначено, що строк відсторонення - 1 місяць.

Як повідомлялося, 19 лютого 2024 року НАБУ і САП спільно з СБУ викрили заступника голови Запорізької обласної ради, його помічника та депутата цієї облради на наданні неправомірної вигоди одному з директорів комунального медичного закладу. 21 лютого правоохоронці повідомили їм про підозру. Дії заступника голови Запорізької облради кваліфіковано за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України, його помічника - ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України, депутата цієї облради - ч. 4 ст. 369 КК України. 23 лютого Вищий антикорупційний суд (ВАКС) узяв під варту з альтернативою застави в 3 млн грн заступника голови Запорізької облради.