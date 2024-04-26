Ворог за добу втратив 950 осіб

Сили оборони за добу ліквідували 950 окупантів, 7 танків, 15 бронемашин, 31 артсистему, 12 БПЛА, а також 51 од. авто та одиниці спецтехніки, інформує Генштаб ЗС України у фейсбуці у п'ятницю вранці.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.04. 24 орієнтовно становили особового складу - близько 463930 (+950) осіб, танків - 7262 (+7) од, бойових броньованих машин - 13957 (+15) од, артилерійських систем - 11867 (+31) од, РСЗВ - 1049 (+0) од, засоби ППО - 772 (+0) од, літаків - 348 (+0) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 9461 (+12), крилаті ракети - 2119 (+1), кораблі/катери - 26 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн - 15984 (+35) од, спеціальна техніка - 1962 (+16)", - ідеться в повідомленні.

Дані уточнюють.