Уже десятеро поранених унаслідок ворожого обстрілу Балаклії

Уже десятеро поранених унаслідок обстрілу російських окупантів інфраструктурного об'єкта в Балаклії (Харківська обл.), повідомила пресслужба Національної поліції України.

"Харків. Сьогодні вдень військові Росії обстріляли інфраструктурний об'єкт Балаклії. 10 осіб дістали поранення", - ідеться в повідомленні.

Поліцейські проводять огляд місця події, опитують свідків, документують і вилучають речові докази злочину військовослужбовців російської армії.

Раніше голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що семеро жителів Балаклії (Харківська обл.) постраждали внаслідок удару, завданого російськими окупантами по місту.