Уже десятеро поранених унаслідок ворожого обстрілу Балаклії
Уже десятеро поранених унаслідок обстрілу російських окупантів інфраструктурного об'єкта в Балаклії (Харківська обл.), повідомила пресслужба Національної поліції України.
"Харків. Сьогодні вдень військові Росії обстріляли інфраструктурний об'єкт Балаклії. 10 осіб дістали поранення", - ідеться в повідомленні.
Поліцейські проводять огляд місця події, опитують свідків, документують і вилучають речові докази злочину військовослужбовців російської армії.
Раніше голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що семеро жителів Балаклії (Харківська обл.) постраждали внаслідок удару, завданого російськими окупантами по місту.