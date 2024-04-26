Події

06:51 26.04.2024

Уже десятеро поранених унаслідок ворожого обстрілу Балаклії

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Уже десятеро поранених унаслідок обстрілу російських окупантів інфраструктурного об'єкта в Балаклії (Харківська обл.), повідомила пресслужба Національної поліції України.

"Харків. Сьогодні вдень військові Росії обстріляли інфраструктурний об'єкт Балаклії. 10 осіб дістали поранення", - ідеться в повідомленні.

Поліцейські проводять огляд місця події, опитують свідків, документують і вилучають речові докази злочину військовослужбовців російської армії.

Раніше голова Харківської обласної адміністрації Олег Синєгубов повідомляв, що семеро жителів Балаклії (Харківська обл.) постраждали внаслідок удару, завданого російськими окупантами по місту.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріл #поранені

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