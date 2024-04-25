"Сталевий фронт" Ахметова побудував понад 80 км фортифікацій на Донеччині та Запоріжжі

Мілітарна ініціатива "Сталевий фронт" Ріната Ахметова долучилася до будівництва вже 55 взводних опорних пунктів загальною протяжністю понад 80 км на авдіївському, курахівському та запорізькому напрямках фронту.

Згідно з пресрелізом, будівництво захисних фортифікаційних споруд першої та другої лінії оборони активізувалося в грудні 2023 р. у координації з Міністерством оборони України та взаємодії з інженерними військами.

Водночас уточнюється, що в режимі 24/7 фахівці компаній, що входять до SCM, у межах ініціативи "Сталевий фронт" працювали над створенням фортифікацій, які стануть додатковим захистом для сотень тисяч містян і українських воїнів у Донецькій і Запорізькій областях.

До будівництва захисних споруд залучено близько сотні фахівців компаній - водіїв, операторів кранів та екскаваторів, а також до 25 одиниць різнопрофільної спецтехніки одночасно - екскаватори, автокрани, великогабаритні вантажівки. Окрім залучення техніки та співробітників, представники Ініціативи проводили земляні роботи, надавали будівельні матеріали, деревину, гідробар'єри та інші матеріали. При створенні взводних опорних пунктів активно використовувалися сталеві "криївки" - власна розробка "Метінвесту", що монтується під землю і захищає від обстрілів, вироблена з хвилястої сталі.

Загалом навесні на зазначених ділянках фронту встановили 43 мобільних сталевих бункери.

"Від перших днів повномасштабного вторгнення "Сталевий фронт" Ріната Ахметова долучився до зведення фортифікаційних споруд поблизу лінії фронту. Торік нам, "Метінвесту", довелося активізувати роботу, адже ворог не полишає спроб прорвати українську оборону. "Сталевий фронт" вважає за потрібне мобілізувати всі можливі ресурси на будівництво фортифікаційних споруд, які допоможуть зупинити агресора й захистять життя сотень тисяч мирних мешканців Донецької та Запорізької областей. Ми стоїмо пліч-о-пліч зі ЗСУ, щоб відстоювати своє право жити й працювати на вільній українській землі!" - зазначив операційний директор групи Олександр Мироненко, який брав активну участь у будівництві.

У пресрелізі наголошується, що зведення фортифікацій триватиме. Наразі активні роботи цілодобово проводять на донецькому напрямку спільно з Донецькою обласною військово-цивільною адміністрацією. А на курахівському напрямку - разом із компанією ДТЕК.

Загалом від початку повномасштабної війни підприємства SCM у рамках мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова спрямували на підтримку ЗСУ та мирних мешканців понад 8 млрд грн і стали найбільшими донорами Збройних сил України серед приватних компаній в Україні.