12:39 19.08.2025

"Сталевий Фронт" Ахметова передав РЕБ для Нацгвардії на 29 млн грн

Фото: https://metinvest.media/

Гірничо-металургійна група "Метінвест" в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова передав бригаді Національної гвардії України комплексну партію засобів радіоелектронної боротьби загальною вартістю 29 млн грн.

Згідно з пресрелізом, постачання охоплює одразу кілька рівнів захисту від ворожих безпілотників і стало одним із найбільших цільових внесків проєкту у напрямку РЕБ за останні місяці.

Передана техніка дозволяє підрозділу прикривати ключові ділянки – від передових позицій до тилових укріплень – і глушити сигнали керування ворожими дронами на різних частотах. Це дозволяє захищати від атак як особовий склад, так і техніку.

При цьому уточнюється, що серед переданій бригаді техніки – десятки комплексів РЕБ "Синиця 3.5К". Ці станції призначені для створення локальних зон радіозаглушення і знищення каналів керування FPV-дронами. За словами військових, "Синиця" ефективно працює автономно та підходить для розгортання як на стаціонарних, так і на мобільних позиціях.

Командир підрозділу, який отримав техніку, говорить, що її ефективність відчувається вже зараз: "FPV-дрон – це не просто загроза, це снаряд з очима, що полює на тепловий слід, а ця техніка – як шапка-невидимка, і це щодня рятує життя".

У "Сталевому Фронті" підтверджують, що запити на РЕБ з фронту дедалі частішають.

"Сучасна війна – це битва технологій. І ми не можемо допустити, щоб наші воїни програвали її в повітрі. Саме тому ми нарощуємо підтримку цього напряму", - зазначив голова офісу генерального директора "Метінвесту" Олександр Водовіз.

Загалом з початку повномасштабного вторгнення мілітарна ініціатива "Сталевий Фронт" уже передала Силам оборони понад 7 тис. дронів, 6 тис. засобів звʼязку, сотні укриттів, техніку, броньовані катери, мінні трали, а також запустила виробництво захисних екранів для танків Abrams і Bradley. Загальна сума допомоги армії з боку бізнесів Ріната Ахметова перевищила 11,3 млрд грн.

