15:06 03.09.2025

Полтавська ОВА ініціює додаткові перевірки, щоб зафіксувати відсутність будь-яких порушень у фортифіцаційних роботах

Виконуючий обов'язки керівника Полтавської обласної воєнної адміністрації Володимир Когут заявив, що інформація щодо ситуації з будівництвом фортифікацій, яка поширюється в інформаційному просторі, є не повною, не точною та містить маніпуляції фактами.

"Повідомляємо, що станом на 3.09.2025 року 14 взводних опорних пунктів та ліній невибухових загороджень виконано в повному обсязі. Усі роботи проведені відповідно до затвердженої проєктно-кошторисної документації, яка має позитивні висновки ДП "Укрдержбудекспертиза". Якість виконаних робіт підтверджена низкою перевірок, зокрема Національним науковим центром "Інститут судових експертиз ім. професора. М. С. Бокаріуса". Також це засвідчує командування сил підтримки ОТУ "Луганськ", представники яких розробляли і затверджували схеми взводно-опорних пунктів", - написав Когут в телеграм-каналі в середу.

Він зазначив, що загалом на будівництво фортифікаційних споруд було витрачено 375 млн грн, із яких близько 70 млн грн становить ПДВ. Найбільша частина витрат – понад 240 млн грн – припала на закупівлю матеріалів, тоді як на будівельні роботи спрямовано близько 65 млн грн.

"Спроби дискредитувати Полтавську ОВА, людей які щоденно, цілодобово працюють для зміцнення обороноздатності країни тривають декілька років, однак не мають успіхів. До цього залучені великі сили та засоби, які зараз працюють лише на ворога. ОВА ініціює додаткові перевірки, щоб зафіксувати відсутність будь-яких порушень з боку замовника, та надання оцінки особам, які здійснюють заходи щодо дискредитації обласної військової адміністрації та керівництва області", - додав Когут.

Як повідомлялося, Верховна Рада викликала Когута на пленарне засідання у четвер, щоб заслухати його доповідь про ситуацію з будівництвом фортифікацій.

