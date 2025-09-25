Інтерфакс-Україна
18:52 25.09.2025

Кабмін виділив 333 млн грн на будівництво фортифікацій у Сумській області

Кабінет міністрів України виділив 333 млн грн на будівництво фортифікацій в Сумській області, а також 282 млн грн - на водопостачання і відновлення критичної інфраструктури Дніпрепетровської і Донецької областей, повідомила преʼєр-міністр Юлія Свириденко.

“333 млн грн на захист Сумщини. Кошти з резервного фонду держбюджету скеровуємо для Сумської ОВА на завершення будівництва фортифікаційних споруд, інженерних укріплень та невибухових загороджень”, - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду в четвер.

Також Кабмін виділив 96 млн грн на підтримку водопостачання на Дніпропетровщині.

“Цим коштом профінансують підприємства, які забезпечують централізоване водопостачання, щоб уникнути проблем із водою і гарантувати нормальні умови життя для понад 200 тисяч жителів громад”, - заявила премʼєр.

Крім того, 128 млн грн виділено із резервного фонду на відновлення критичної інфраструктури Дніпропетровщини, яка була пошкоджена внаслідок російських атак у червні цього року.

58 млн грн з резервного фонду скеровано на для проведення ремонту аварійної ділянки Другого Донецького водопроводу.

