Події
18:26 22.09.2025

"Метінвест" передав Нацгвардійцям багі та мотоцикли на 2 млн грн у рамках зміни військової тактики

Група "Метінвест" у межах мілітарної ініціативи "Сталевий фронт" Ріната Ахметова передала бійцям 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України "Кара-Даг" легку техніку – багі та п’ять мотоциклів на загальну суму близько 2 млн грн, повідомляється у пресрелізі у понеділок.

"Противник все активніше застосовує FPV-дрони, тому використання важкої бронетехніки вкрай ускладнене. Натомість багі – швидкі, малопомітні, дають змогу ефективно виконувати бойові завдання. Ми додатково обладнуємо їх захистом, і вони використовуються для доставки особового складу, боєприпасів, забезпечення роботи пілотів дронів та виконання інших завдань", - зазначив заступник командира бригади Олександр Рясний.

За його словами, саме такий транспорт нині стає дедалі затребуванішим на фронті.

Окрім багі Нацгвардійці отримали й мотоцикли, які допоможуть ще швидше пересуватися на лінії зіткнення.

"Мотоцикли – це те, що зараз особливо необхідне для оперативного пересування та непомітної роботи на полі бою. Вони дозволяють довозити провізію, боєприпаси та особовий склад у найкоротші терміни", – констатував заступник командира бригади Євстахій Моспан.

Від початку повномасштабного вторгнення у межах "Сталевого фронту" компанія надала допомогу армії на суму понад 5 млрд грн.

Теги: #сталевий_фронт #нгу #метінвест

