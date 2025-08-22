"Метінвест" передав Нацгвардії 33 авто на 25 млн грн

Гірничо-металургійна група "Метінвест" в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова передала бригаді Національної гвардії України 33 автомобілі – пікапи та позашляховики – загальною вартістю 25 млн грн.

Згідно із пресрелізом, група продовжує посилювати мобільність українських підрозділів на передовій.

При цьому уточнюється, що автомобілі закупили по всій Європі – це переважно техніка з високою прохідністю, що вже показала себе у бойових умовах. Серед переданого – моделі Mitsubishi L200, Volkswagen Amarok, VW Transporter та інші. Частина автівок обладнана додатковими засобами захисту та посиленими ходовими системами.

Передача техніки відбулася з урахуванням потреб бригади: частина машин уже перебуває на бойових завданнях, решта проходить дообладнання.

"Для "Метінвесту" та "Сталевого Фронту" це системна робота – ми регулярно забезпечуємо військових транспортом, засобами РЕБ, укриттями, дронами та іншим обладнанням. Ця партія авто – ще один крок у цій стратегії підтримки", – прокоментував голова офісу генерального директора "Метінвесту" Олександр Водовіз.