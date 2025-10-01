"Метінвест" спрямував 9,72 млрд грн в Україну з початку війни, є найбільшим експортером і будує енергостанції - СЕО

Гірничо-металургійної група "Метінвест" спрямувала на підтримку держави та її громадян 9,72 млрд грн, з яких 5,2 млрд грн на потреби армії в межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова, повідомив генеральний директор компанії Юрій Риженков.

"В умовах повномасштабної війни "Метінвест" мобілізував усі свої ресурси, щоб зберегти колектив і захистити державу. Понад три з половиною роки нашим пріоритетом є допомога війську. Адже саме від обороноздатності армії залежить майбутнє держави, промисловості, українських міст і родин. За цей час у межах мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова "Метінвест" спрямував на потреби оборонців 5,2 млрд грн. А загалом на допомогу Україні - 9,72 млрд грн. Продовжуємо працювати, вірити в країну та підтримувати її людей на шляху до перемоги", - сказав СЕО.

Згідно з інформацією компанії, попри близькість до фронту й загрозу ворожих обстрілів підприємства групи у Запоріжжі, Кривому Розі та Кам’янському продовжують працювати з різним рівнем завантаження, враховуючи безпекові, енергетичні, логістичні та економічні чинники.

У компанії зазначили, що головною цінністю "Метінвесту" залишається життя та здоров’я співробітників. На всіх підприємствах компанії в Україні є бомбосховища, укомплектовані для тривалого перебування людей. В укриттях є вода, їжа й ліки. Працівників навчають надавати першу медичну допомогу та діяти у надзвичайних ситуаціях, пов’язаних із воєнними ризиками.

Попри втрату операційного контролю над активами у Маріуполі та в Авдіївці та призупинення діяльності Покровської вугільної групи, "Метінвест" залишається одним із найбільших експортерів України.

Навіть під час війни "Метінвест" інвестує у капремонти та модернізацію обладнання. Зокрема, на "Каметсталі" цьогоріч реалізують рекордну програму вартістю понад 2,5 млрд грн.

"Метінвест" також продовжує курс на "зелену" трансформацію виробництва. Разом із партнерами компанія анонсувала будівництво сучасного металургійного заводу в Італії. Він стане споживачем української залізорудної та металургійної сировини, забезпечуючи синергію України та ЄС.

Група інвестує в енергонезалежність. У липні 2025 року на Північному ГЗК запрацювали два нові газові генератори електроенергії. За два місяці експлуатації установки виробили 1040 МВт*год електроенергії, що принесло економічний ефект у 2,3 млн грн. Загалом на Північному ГЗК планується встановити чотири таких агрегати.

Компанія констатує, що залишається одним із найбільших платників податків в Україні: у 2024 році компанія перерахувала до бюджетів усіх рівнів 19,8 млрд грн. У першому півріччі 2025 року до бюджету сплачено ще 9,3 млрд грн.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою з видобувних і металургійних підприємств. Його підприємства розташовані в Україні - в Донецькій, Луганській, Запорізькій і Дніпропетровській областях, а також у країнах Європейського Союзу, Великій Британії та США. Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) і "Смарт-холдинг" (23,76%). ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".