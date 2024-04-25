Події

17:03 25.04.2024

Завгосп медзакладу з Вовчанська виявився російським навідником, отримав реальний термін

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Завгосп медзакладу з Вовчанська виявився російським навідником, отримав реальний термін

Чугуївський міський суд Харківської області визнав винним у державній зраді 42-річного жителя міста Вовчанська Чугуївського району, який передавав російським окупантам інформацію про місцезнаходження сил оборони України.

"Йому призначено покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна", - повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

Як було встановлено, у липні 2023 року співробітник Федеральної служби безпеки РФ через телеграм зв'язався з обвинуваченим, який на той момент працював завгоспом в одному з місцевих медичних закладів, і запропонував конфіденційну співпрацю за грошову винагороду. Щоб підтвердити готовність до співпраці, обвинувачений написав розписку, в якій зазначив, що "готовий виконувати розвідувальні та диверсійні завдання".

Він пересилав куратору інформацію про місцезнаходження українських військових і напрямки руху техніки на території Вовчанської територіальної громади, а також про місця базування підрозділів СБУ та Національної поліції України поблизу кордону з РФ. Зловмисник коригував ворожий вогонь, звітуючи про наслідки російських обстрілів. Було встановлено, що він скоїв 35 епізодів злочинів.

Українські правоохоронці затримали його у Вовчанську в листопаді 2023 року. Під час обшуків у нього вдома було виявлено та вилучено телефон, у якому містилося листування з російським куратором. Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою провину. Наразі триває термін на апеляційне оскарження вироку.

Теги: #вирок #харківська_область #колаборант

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